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Закрывать бесполезно: как крышка унитаза защищает от смываемых вирусов

Крышка унитаза не защищает от смываемых вирусов, установили учёные

1:47
Наука

Крышка унитаза не защищает от смываемых вирусов, установили учёные из Университета Аризоны (США) и исследовательской компании Reckitt Benckiser. Неутешительными результатами экспериментов они поделились в American Journal of Infection Control.

Крышка унитаза не защищает от смываемых вирусов, установили учёные
Фото: Harpic

Многочисленные исследования, проводившиеся ранее, показали, что смыв воды поднимает в воздух тучу брызг с микробами, во избежание чего нужно обязательно закрывать крышку унитаза. Учёные решили проверить, насколько она эффективна против распространения вирусов, которые намного мельче.

Вопрос не праздный — коронавирус SARS-CoV-2 сохраняется в фекалиях переболевшего человека до нескольких месяцев, а ведь многие переносят COVID-19 бессимптомно.

"Исследование помогает лучше понять, как распространяются патогены и какие меры можно предпринять, чтобы разорвать эти цепочки передачи", — объясняют его авторы.

Эксперименты ставили в домашнем и офисном туалетах. Добавили в воду бактериофаг MS2, и давай её сливать — с закрытой крышкой и с открытой.

Результаты удручают: независимо от положения крышки после смыва унитаза кругом всё усеяно вирусами. Больше всего их — на сиденье, меньше — на стенах. В среднем — до 10⁷ БОЕ на 100 квадратных сантиметров (бляшкообразующие единицы, применяющиеся для оценки вирусной контаминации).

Изучили также эффективность чистки унитаза. Оказалось, что просто протереть его ёршиком, без моющего средства, — абсолютно бесполезно. А хороший очиститель, на основе соляной кислоты, убивает 99,99% микробов.

"Работа подчеркнула важность регулярной дезинфекции поверхностей в медицинских учреждениях для снижения распространения вирусных инфекций", — заключили учёные.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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