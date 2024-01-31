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Долгосрочная борьба с диабетом: почему лишь 6% достигают ремиссии, и как вес может стать ключом к успеху

Учёные выяснили, что лишь 6% людей достигают ремиссии диабета за счет похудения

1:53
Наука

Согласно исследованию ученых из Китайского университета Гонконга, лишь 6% пациентов, страдающих сахарным диабетом второго типа, достигли полной ремиссии, избавившись от избыточного веса. Результаты исследования, опубликованные на портале PLoS Medicine, подчеркивают сложности в лечении данного заболевания.

Учёные выяснили, что лишь 6% людей достигают ремиссии диабета за счет похудения
Фото: openverse by Gia Willow Alexa Annermarken is licensed under CC BY-SA 2.0

Ремиссия диабета второго типа представляет собой возвращение уровня глюкозы в крови к норме без применения медикаментозной терапии. Предыдущие исследования показали, что ремиссия может быть достигнута после значительного снижения веса через бариатрическую хирургию или изменение образа жизни.

Тем не менее, возможность достижения и долгосрочной устойчивости ремиссии в реальных условиях оставались неясными.

Используя данные о 37 326 человеках с диагностированным диабетом второго типа в Гонконге, ученые анализировали связь изменения веса в течение первого года после установки диагноза с долгосрочными результатами и устойчивостью ремиссии.

Результаты указали, что лишь 6% пациентов достигли ремиссии в течение восьми лет. Из них у 67% гипергликемия возвращалась в течение трех лет после ремиссии. Пациенты, потерявшие больше веса в первый год после диагноза, с большей вероятностью достигли ремиссии и имели меньший риск возвращения к высоким уровням глюкозы.

Исследование подчеркивает, что ремиссия диабета второго типа возможна, но при традиционных методах лечения как частота, так и устойчивость ремиссии долгосрочно остаются низкими. Акцент на контроле веса в начальной стадии может стать ключевой инициативой для достижения ремиссии.

Однако следует учитывать, что надежность использования HbA1c в качестве показателя ремиссии может быть затруднена наличием других заболеваний.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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