Возможна ли сильная магнитная буря: последствия мощной вспышки на Солнце

Профессор Язев заверил, что вспышка на Солнце не вызовет магнитной бури

Мощная вспышка на Солнце, зафиксированная утром в понедельник, скорее всего, обойдётся без последствий для землян, полагает профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

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Ранее Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики сообщила о мощной вспышке класса М6.7, наблюдавшейся в рентгеновском диапазоне.

Действительно, это редкое явление — вспышки классом выше пятого считаются мощными, подтвердил профессор.

"Но это событие произошло тогда, когда указанная активная область находилась у западного края солнечного диска. Это означает, что выброс с высокой степенью вероятности пройдет мимо Земли и никакой магнитной бури не будет", — успокоил он.

Чтобы на Земле разразилась магнитная буря, Солнце должно не просто "выстрелить" потоками заряженных частиц, но и "попасть" ими прямиком в Землю, объяснил учёный "Известиям".

"Сейчас на диске Солнца нет крупных групп пятен, и это значит, что в ближайшие дни магнитных бурь ожидать не следует, магнитная обстановка будет спокойной", — заключил он.