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Фальшивые мумии: как журналист Мауссан искал внеземные цивилизации и столкнулся с уголовным расследованием

Учеными из Перу опубликован новый отчет о "мумиях инопланетян"

2:08
Наука

В сентябре 2023 года известный мексиканский журналист Хайме Мауссан, известный своими исследованиями в области уфологии и поиска внеземных цивилизаций, представил результаты изучения двух биологических образцов, размером около 60 сантиметров, перед Национальным конгрессом Перу. По словам Мауссана, эти мумифицированные останки принадлежали существам нечеловеческого происхождения, возраст которых превышал 1000 лет.

Учеными из Перу опубликован новый отчет о "мумиях инопланетян"
Фото: fenrisulv.elfwood.com by Per Johansson is licensed under Public Domain Dedication

Проведенный генетический анализ, по словам Мауссана, показал, что ДНК этих организмов отличается от человеческой на 30%. Это заявление вызвало ажиотаж и дебаты в обществе и даже среди политиков Перу.

Из-за неоднозначности вопроса парламентарии решили отложить обсуждение на два месяца для дополнительных исследований.

В начале ноября Хайме Мауссан снова предстал перед конгрессом, в сопровождении сторонников своей гипотезы, в том числе антрополога Роджера Зуниги из Национального университета Алоизия Гонзаги. Зунига заявил, что изучил уже 5 аналогичных образцов гуманоидов, и все они являются подлинными останками ранее неизвестных биологических видов.

Однако после тщательного расследования, проведенного учеными Национального института судебной медицины и криминалистики Перу, был подготовлен отчет, который опроверг результаты Мауссана. Обследования выявили фрагменты нетипичных биологических структур животного происхождения в составе мумий.

Рентгенограммы также указали на использование фрагментов животных организмов при подделке.

Таким образом, не было найдено доказательств внеземного происхождения исследуемых останков, но выявлены признаки противоправных действий. Министр культуры Перу Лесли Уртеги заявил, что некоторые из костей, использованных в поддельных экспонатах, являются уникальными артефактами доиспанского периода, похищенными из музеев. На основании этого возбуждено уголовное дело по факту кражи исторических ценностей.

Теперь Мауссану и его сообщникам предстоит отвечать перед следствием и судом, оправдывая свои действия.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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