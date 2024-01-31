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Как жесты в приложениях для знакомств раскрывают наши скрытые эстетические предпочтения

HNU: ученые обнаружили связь между движениями рук и симпатиями человека

1:09
Наука

В соответствии с исследованием, проведенным учеными из Hebei Normal University (Китай), опубликованным в Neuroscience Letters, жесты, совершаемые пользователями при оценке фотографий в приложениях для знакомств, могут быть связаны с когнитивными механизмами, формирующими эстетические предпочтения.

HNU: ученые обнаружили связь между движениями рук и симпатиями человека
Фото: Openverse by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0.

С использованием задачи совместного категориального ответа участников исследования просили классифицировать лица как привлекательные или не привлекательные, перемещая мышь влево или вправо.

Результаты демонстрировали, что условие совместной категоризации "оценивать привлекательное, двигая мышь влево; оценивать не привлекательное, двигая мышь вправо" вызывало более короткое время реакции, чем обратное условие.

Путем анализа данных о поведении и потенциалах событий (ERP) исследователи выявили, что горизонтальные движения рук влияют на скорость эстетических предпочтений. Условие с движением влево сопровождалось более низким уровнем эмоционального возбуждения и более высокой мотивацией категоризации, что подтверждает метафорическую связь между горизонтальными движениями и эстетическими оценками.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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