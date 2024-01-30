Революция в образовании: искусственный интеллект создает реалистичные голографические лекторы

В вузе Великобритании очные занятия будут вести аватары-голограммы

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Технология искусственного интеллекта, способной формировать реалистичные голографические аватары, успешно прошла тестирование в Loughborough University. Этот прогресс открывает перспективы для привлечения лекторов из различных уголков мира для преподавания студентов с использованием передовых голографических разработок, сообщает издание Guardian.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Первым шагом внедрения технологии стала совместная работа с экспертами в области моды из Массачусетского технологического института. Планы включают использование голографических специалистов в Лафборо для обучения созданию увлекательных модных шоу и проверки навыков студентов в управлении в условиях сложных бизнес-сценариев.

Профессор Викки Лок, директор бакалавриата бизнес-школы, отметила положительное отношение студентов к этой технологии, предпочитая голографические лекции обычным видеоконференциям через Zoom. По ее мнению, голографические изображения делают обучение более реалистичным и привлекательным для студентов.

Планируется внедрение данной технологии в учебный процесс в 2025 году после успешных экспериментов. Компания Proto из Лос-Анджелеса, специализирующаяся на голографических устройствах, уже предоставляет свои технологии для сокращения необходимости в корпоративных поездках и создает интерактивные витрины для компаний, таких как BT и IBM.

Дэвид Нуссбаум, основатель Proto, выделил потенциал создания голографических образов известных личностей. Он утверждает, что его компания в ближайшем будущем сможет воссоздать изображение и взаимодействие с великими мыслителями 20-го века, такими как Стивен Хокинг.

Профессор Гэри Бернетт из Университета Лафборо подчеркнул, что подобные технологии и искусственный интеллект представляют новые формы обучения, важные для будущих карьер студентов в цифровую эпоху.