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Революция в сельском хозяйстве: как морские водоросли могут спасти мир от ядерной зимы

Ученые выстроили модель использования водорослей в случае ядерной зимы

1:07
Наука

Возможные сценарии сокращения солнечного света, такие как ядерная зима, представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства. В этом контексте морские водоросли выступают как потенциальный источник пищи, способный обеспечить выживаемость в условиях ухудшения климата.

Ученые выстроили модель использования водорослей в случае ядерной зимы
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

В рамках исследования была использована эмпирическая модель роста Gracilaria tikvahiae, морской водоросли, спроектированная в условиях ядерной зимы. Результаты показывают, что даже при общем похолодании после ядерной войны можно успешно выращивать морские водоросли в тропических океанах.

Создание благоприятных условий для их роста достигается за счет увеличения вертикального перемешивания и высвобождения питательных веществ.

Оценки свидетельствуют о том, что при расширении строительства водорослевых ферм в течение 9-14 месяцев можно удовлетворить до 45% мирового спроса на продовольствие. Этот спрос включает в себя продукты питания, корм для животных и биотопливо.

Основным ограничивающим фактором становится скорость создания новых ферм.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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