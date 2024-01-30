От улыбки до подбородка: какие черты лица вызывают доверие, а какие - сомнения

Ученые рассказали, какие черты лица выдают богатых и бедных людей

По результатам нового исследования стало ясно, что люди способны делать выводы о характере и социальном статусе собеседника лишь по его внешности, включая оценку различных черт лица. Согласно данным, опубликованным на страницах DailyMail исследователями из Университета Глазго, проведенный масштабный опрос направлен на выявление того, как люди формируют свои суждения друг о друге, исходя исключительно из внешних черт лица, не обладая объективными данными.

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Результаты указывают на то, что лица с четкими, точеными чертами вызывают большее доверие. Кроме того, улыбка, приподнятые брови, близко расположенные глаза и румянец на щеках считаются чертами, которые располагают других людей.

Напротив, обладатели коротких подбородков, опущенных уголков рта и холодного оттенка кожи воспринимаются как ненадежные и малообеспеченные.

Большинство респондентов не считают впечатляющими детские черты во внешности, рассматривая их как признак несерьезности, а также как показатель невысокого интеллекта и покорного характера.

Также были выявлены стереотипы относительно внешности богатых и успешных людей. У них, по мнению участников опроса, вытянутые лица с четкими чертами, высокие лбы, прямые или вздернутые губы, а также длинные носы.

Степень восприятия указанных черт внешности является субъективной и, в значительной степени, связана с общепринятыми стереотипами. Тем не менее, полезно осознавать, как окружающие воспринимают различные черты внешности.