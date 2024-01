От улыбки до подбородка: какие черты лица вызывают доверие, а какие - сомнения

По результатам нового исследования стало ясно, что люди способны делать выводы о характере и социальном статусе собеседника лишь по его внешности, включая оценку различных черт лица. Согласно данным, опубликованным на страницах DailyMail исследователями из Университета Глазго, проведенный масштабный опрос направлен на выявление того, как люди формируют свои суждения друг о друге, исходя исключительно из внешних черт лица, не обладая объективными данными.

Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic