Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минцифры РФ: доступ к Интернету восстановят в ближайшее время
Автоэксперт Рузанов нашел легкие способы открыть примерзшую дверь автомобиля
Скончался экс-музыкант "Машины времени" Юрий Ильченко
Когда спорт и диета бессильны: лучшие процедуры, чтобы уменьшить объем живота
Гинеколог Хафизов заявил, что подогрев сидений в автомобиле может спровоцировать цистит и простатит
Торт из печенья "Нежное наслаждение" — потрясающий десерт к чаю
Тренер Абашкин о поражении Медведева на AO-2024: устал гораздо больше Синнера
В России "сломался" интернет: не открываются сотни сайтов и сервисов
Россиян научили, как сэкономить на отоплении в квартире
Понедельник и отпуск: когда сердце подвергается максимальному стрессу - отчет Центра сердечных болезней

The Lancet: ученые выявили наиболее смертоносный день недели

1:47
Наука

Исследование, проведенное экспертами Центра сердечных болезней в Дрездене, выявило распределение частоты инфарктов по дням недели, предоставляя интересные выводы в области сердечно-сосудистых заболеваний.

The Lancet: ученые выявили наиболее смертоносный день недели
Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

Ученые обнаружили, что риск инфаркта значительно повышается в понедельник. Анализ данных показал, что 17% случаев сердечных приступов происходят именно в первый день недели. В остальные будние дни этот показатель снижается до 15%, а на выходных составляет 11-12%.

Эти результаты указывают на возможное влияние стрессов, связанных с началом рабочей недели, на сердечно-сосудистую систему.

Ученые также отметили увеличение риска инфаркта в первый и последний дни отпуска. Предполагается, что изменения в обычном ритме жизни в эти периоды могут вызывать стресс и увеличивать вероятность сердечного приступа.

Важным выводом является также то, что утренний час оказался наименее опасным с точки зрения риска сердечного приступа, вопреки распространенному мнению. Более высокая вероятность возникновения сердечных заболеваний наблюдается во второй половине дня, особенно в период с 12 до 18 часов.

Это позволяет предположить, что факторы, такие как экстремальные виды спорта без подготовки, жаркая погода и низкое качество воздуха, могут влиять на здоровье сердца.

Эти результаты подчеркивают необходимость более внимательного подхода к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в периоды повышенного стресса и при экстремальных физических нагрузках.

Проведенное исследование представляет значимый вклад в область общественного здравоохранения, направленный на разработку более эффективных стратегий профилактики и управления сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом
Актёр Семён Трескунов рассказал о бедственном положении в Испании
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
ВС РФ выбили большую часть танков "Леопард-2": "Абрамсы" держатся вдали от боёв Дмитрий Плотников Положение ВСУ критическое: ВС РФ наступают в Харьковской области Любовь Степушова Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО Олег Володин
В Нидерландах поразились желанию Латвии прекратить транзит российского зерна
Идеальные обороты двигателя: как поддерживать баланс между низкими и высокими оборотами для долговечности автомобиля
Капризная фиалка не зацвела: 4 подсказки, как обеспечить пышное цветение этим удивительным цветам
Капризная фиалка не зацвела: 4 подсказки, как обеспечить пышное цветение этим удивительным цветам
Последние материалы
Когда спорт и диета бессильны: лучшие процедуры, чтобы уменьшить объем живота
Гинеколог Хафизов заявил, что подогрев сидений в автомобиле может спровоцировать цистит и простатит
Торт из печенья "Нежное наслаждение" — потрясающий десерт к чаю
Тренер Абашкин о поражении Медведева на AO-2024: устал гораздо больше Синнера
В России "сломался" интернет: не открываются сотни сайтов и сервисов
Россиян научили, как сэкономить на отоплении в квартире
Конфликт между президентом Зеленским и главкомом Залужным достиг апогея
Автоэксперт Рязанов нашел секретные функции машин, о которых знают не все водители
Игры для собак в холодное время года: секреты разнообразия и веселья в доме
Раскрыта самая неожиданная причина засора канализации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников