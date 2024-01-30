Понедельник и отпуск: когда сердце подвергается максимальному стрессу - отчет Центра сердечных болезней

The Lancet: ученые выявили наиболее смертоносный день недели

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное экспертами Центра сердечных болезней в Дрездене, выявило распределение частоты инфарктов по дням недели, предоставляя интересные выводы в области сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

Ученые обнаружили, что риск инфаркта значительно повышается в понедельник. Анализ данных показал, что 17% случаев сердечных приступов происходят именно в первый день недели. В остальные будние дни этот показатель снижается до 15%, а на выходных составляет 11-12%.

Эти результаты указывают на возможное влияние стрессов, связанных с началом рабочей недели, на сердечно-сосудистую систему.

Ученые также отметили увеличение риска инфаркта в первый и последний дни отпуска. Предполагается, что изменения в обычном ритме жизни в эти периоды могут вызывать стресс и увеличивать вероятность сердечного приступа.

Важным выводом является также то, что утренний час оказался наименее опасным с точки зрения риска сердечного приступа, вопреки распространенному мнению. Более высокая вероятность возникновения сердечных заболеваний наблюдается во второй половине дня, особенно в период с 12 до 18 часов.

Это позволяет предположить, что факторы, такие как экстремальные виды спорта без подготовки, жаркая погода и низкое качество воздуха, могут влиять на здоровье сердца.

Эти результаты подчеркивают необходимость более внимательного подхода к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в периоды повышенного стресса и при экстремальных физических нагрузках.

Проведенное исследование представляет значимый вклад в область общественного здравоохранения, направленный на разработку более эффективных стратегий профилактики и управления сердечно-сосудистыми заболеваниями.