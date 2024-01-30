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Исследование затонувшего корабля: от фармацевтики до военных артефактов 1845 года

Канадские ученые собрали артефакты с затонувшего в 1845 году корабля

3:04
Наука

В рамках исследования затонувшего корабля HMS Erebus в 2023 году у берегов острова Кинг-Уильям было обнаружено и задокументировано впечатляющее количество личных вещей и военно-морских инструментов, оставшихся в результате неудачной экспедиции Франклина 1845 года по Северо-Западному проходу.

Канадские ученые собрали артефакты с затонувшего в 1845 году корабля
Фото: Wikipedia by Robert Schwemmer is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Парки Канады, организация под юрисдикцией правительства Канады, ответственная за защиту и представление национального наследия природы и культуры Канады, только что опубликовали отчет о результатах погружений 2023 года с целью документирования и исследования затонувшего корабля.

За 12 дней, с 5 по 19 сентября, команда подводной археологии Парков Канады осуществила 68 погружений к месту катастрофы HMS Erebus, охватывая доступные пространства корабля и обширное поле обломков.

Цель этих погружений заключается в регистрации подробностей крушения корабля и предметов, унесенных им, с целью более глубокого понимания военно-морских технологий и повседневной жизни экипажа. В рамках этой миссии группа исследователей изучила офицерскую каюту, предположительно принадлежащую младшему лейтенанту Анри Дандасу Ле Весконте, обнаружив множество инструментов, связанных с парусным спортом и навигацией, включая термометр, параллельную линейку и удочку с медным наконечником.

Предметы повседневного использования были выявлены в кладовой капитанского стюарда (Эдмунд Хоар) перед каютой Франклина. Среди обнаруженных там предметов — кожаная обувь, банки для хранения и запечатанный стеклянный цилиндр, содержащий некий фармацевтический продукт. На флаконе выдавлена буква "К" и широкая стрелка, указывающая на правительственное происхождение.

Из сундука моряка были извлечены предметы, характерные для обычных членов экипажа, такие как пистолеты, военные артефакты, обувь, монеты, глиняная чаша и медицинские флаконы. Это лишь малая часть обнаруженных предметов, включая латунную рыболовную катушку, керамическую чашу, флакон "К" и один пистолет, которые будут проходить консервацию и дальнейшее изучение в Оттаве перед выставкой в Центре наследия Наттилик в Джоа-Хейвен (Уксуктуук), Нунавут.

Среди обломков были зафиксированы один из запасных гребных винтов корабля (впервые обнаруженный на дне моря в 2015 году) и ледяной якорь — первый из кораблей HMS Erebus или HMS Terror.

Основной акцент на документировании этого места был сделан при помощи тысяч цифровых фотографий высокого разрешения. Эти изображения будут использоваться для создания точных и доступных трехмерных фотограмметрических моделей, позволяя исследователям анализировать воздействие движения и отложений на затонувший корабль.

Ученые стремятся изучить опасности, связанные с неизбежной воздействующей средой, учитывая, что некоторые части Erebus, включая верхнюю палубу, уже подверглись разрушению.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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