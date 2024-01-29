Снижение уровней бета-амилоидов с помощью дыхательных упражнений: новое открытие в борьбе с Альцгеймером

NSR: учёные выявили простой способ избежать болезни Альцгеймера

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе последнего исследования, проведенного профессором Марой Мэтер из Школы геронтологии Университета Южной Калифорнии, был выявлен инновационный подход к снижению уровней бета-амилоидных пептидов, связанных с развитием болезни Альцгеймера.

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Согласно информации, опубликованной на портале Nature Scientific Reports (NSR), участникам исследования предложили выполнить простое упражнение дыхательной биологической обратной связи: вдыхать и выдыхать в течение пяти секунд. Это упражнение проводилось дважды в день в течение 20 минут в течение четырех недель. Результаты показали уменьшение уровней бета-амилоидных пептидов в крови участников за указанный период.

Одним из важных выводов стало то, что увеличение вариабельности сердечного ритма во время упражнений оказало положительное воздействие на биохимические процессы в организме. Обнаружено, что дыхательные упражнения способствуют активации парасимпатической нервной системы, ответственной за отдых и переваривание пищи.

"Наши результаты позволяют предполагать, что регулярные сеансы дыхательной биологической обратной связи могут быть эффективным методом снижения риска развития болезни Альцгеймера", — отметила профессор Мара Мэтер.

Целью данного исследования является привлечение внимания к простым и доступным методам поддержания здоровья, особенно среди взрослых всех возрастов. Регулярные дыхательные упражнения могут стать ключом к сохранению здоровья мозга и снижению риска нейродегенеративных заболеваний в будущем.