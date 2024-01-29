Фитнес для ума: почему 25 минут тренировок в неделю могут стать ключом к здоровью вашего мозга

25 минут спорта в неделю достаточно для увеличения объёма мозга и предотвращения деменции

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, представляет важные результаты для тех, кто стремится поддерживать здоровье своего ума. Около 10 000 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 97 лет участвовали в исследовании, которое выявило, что всего 25 минут физической активности в неделю может положительно повлиять на объем мозга и улучшить когнитивные функции.

Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

По информации от Calgary Sun, те, кто занимался умеренными тренировками, такими как ходьба, плавание, велосипед или другие виды физической активности, даже всего 25 минут в неделю, имели больший объем мозга по сравнению с теми, кто не занимался спортом, независимо от возраста.

Исследование показало, что больший объем мозга, как правило, связан с более здоровой функцией этого органа. Особенно заметные различия выявлены в областях мозга, отвечающих за мышление и память, которые часто подвергаются уменьшению с возрастом, повышая риск ухудшения когнитивных функций и деменции.

Ученые проанализировали данные сканирования мозга более 10 000 взрослых разного возраста, предоставивших информацию о своей физической активности.

С использованием искусственного интеллекта было выявлено, что те, кто уделял хотя бы 25 минут в неделю физической активности, имели увеличенный объем мозга в различных его частях, включая серое и белое вещество.

Это исследование не только подчеркивает положительное воздействие физической активности на здоровье мозга, но также дает практический совет: всего несколько минут физической активности в день могут сделать значительную разницу для здоровья нашего мозга.