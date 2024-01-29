Тайны счастливых браков: что говорит наука о влиянии личности на супружеские отношения

Учёные США выявили связь между удачным браком и психическим здоровьем

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно исследованию, проведенному учеными из Университета Пердью в США, существует тесная связь между удовлетворенностью браком и психическим здоровьем. Результаты этого научного исследования, опубликованные в Journal of Personality, выявили удивительные взаимосвязи между индивидуальными чертами личности и качеством супружеских отношений.

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Предыдущие исследования подчеркивали важность личностных особенностей в формировании психических расстройств, указывая на то, что как индивидуальные черты личности, так и внешние факторы могут оказывать влияние на психическое здоровье.

При изучении связи между личностными чертами и удовлетворенностью браком, ученые выявили, что позитивные черты, такие как оптимизм и общительность, тесно коррелируют с высокой удовлетворенностью браком. Следовательно, люди с более позитивным мировоззрением и активным социальным поведением чаще имеют более счастливые браки.

С другой стороны, исследователи выявили, что наличие негативных черт, таких как угрюмость и эмоциональная нестабильность, связано с более низкой удовлетворенностью браком.

Таким образом, люди, склонные к пессимизму и подверженные эмоциональным колебаниям, вероятнее всего, сталкиваются с трудностями в супружеских отношениях.

Эти выводы подчеркивают важность учета личностных черт при оценке качества брака и предоставляют новый взгляд на взаимосвязь между психическим здоровьем и удовлетворенностью в супружеских отношениях.