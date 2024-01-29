Климатологи: 40 стран на грани кризиса из-за дефицита пресной воды

Специалисты из Университета Калифорнии выявили, что запасы пресной воды достигли критически низкого уровня. Исследовательская группа климатологов предупреждает о возможной угрозе для мировых водных ресурсов. Эти выводы основаны на многократных анализах водоносных комплексов, и результаты показали, что уровень грунтовых вод снизился в 30% из более чем 1,7 тысячи исследованных комплексов. Эти измерения охватывают примерно 40 стран.
Подробный анализ показал, что в 71% комплексов наблюдается общий спад уровня грунтовых вод, и за год в 36% из них этот спад достигает 0,1 метра. Эта проблема становится особенно актуальной в регионах, таких как Иран, Индия и Калифорния.
Тем не менее, некоторые страны Азии, Таиланда и Саудовской Аравии отмечают увеличение уровня воды. Существует возможность сохранения необходимых показателей, если будут предприняты соответствующие экологические меры.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.