Климатологи: 40 стран на грани кризиса из-за дефицита пресной воды

Nature: Ученые признали быстрое истощение запасов подземных вод на Земле

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты из Университета Калифорнии выявили, что запасы пресной воды достигли критически низкого уровня. Исследовательская группа климатологов предупреждает о возможной угрозе для мировых водных ресурсов. Эти выводы основаны на многократных анализах водоносных комплексов, и результаты показали, что уровень грунтовых вод снизился в 30% из более чем 1,7 тысячи исследованных комплексов. Эти измерения охватывают примерно 40 стран.

Фото: openverse.org by Lee Edwin Coursey is licensed under CC BY 2.0

Подробный анализ показал, что в 71% комплексов наблюдается общий спад уровня грунтовых вод, и за год в 36% из них этот спад достигает 0,1 метра. Эта проблема становится особенно актуальной в регионах, таких как Иран, Индия и Калифорния.

Тем не менее, некоторые страны Азии, Таиланда и Саудовской Аравии отмечают увеличение уровня воды. Существует возможность сохранения необходимых показателей, если будут предприняты соответствующие экологические меры.