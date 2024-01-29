Скрытая угроза в парах: как безникотиновые электронные сигареты влияют на легкие

Ученые: "электронки" без никотина тоже вредны для легких

0:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские ученые провели исследование, которое выявило, что даже электронные сигареты без никотина могут оказывать вредное воздействие на здоровье легких.

Фото: openverse.org by Vaping360 is licensed under CC BY 2.0.

Несмотря на то, что они помогают некоторым людям избавиться от курения, специалисты изучили воздействие безникотиновой жидкости eVape на эндотелиальный барьер легких, окислительный стресс и уровень воспаления. В исследовании принимали участие одноразовые электронные сигареты трех различных видов с арбузным вкусом.

Результаты показали, что жидкость eVape и ее пары привели к серьезному повреждению клеток, нарушению барьерной функции микроциркуляторного русла легких и увеличению высвобождения цитокинов.