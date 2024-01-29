Скрытая угроза в парах: как безникотиновые электронные сигареты влияют на легкие

Британские ученые провели исследование, которое выявило, что даже электронные сигареты без никотина могут оказывать вредное воздействие на здоровье легких.
Несмотря на то, что они помогают некоторым людям избавиться от курения, специалисты изучили воздействие безникотиновой жидкости eVape на эндотелиальный барьер легких, окислительный стресс и уровень воспаления. В исследовании принимали участие одноразовые электронные сигареты трех различных видов с арбузным вкусом.
Результаты показали, что жидкость eVape и ее пары привели к серьезному повреждению клеток, нарушению барьерной функции микроциркуляторного русла легких и увеличению высвобождения цитокинов.
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