Сомнологи раскрыли секрет качественного и быстрого засыпания, несмотря на бессонницу

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Опыт демонстрирует, что многие люди проводят часы, переворачиваясь в постели, время от времени озираясь на часы и осознавая, как мало времени им осталось для сна. Причины такого состояния могут быть различными: тревожность, депрессия, травмы нервной системы, нарушения в работе внутренних органов, а также гормональные сбои.

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Медики рекомендуют не пытаться насильно засыпать, поскольку мозг трудно обмануть. Возможно, это удастся, но сон будет поверхностным, и организм не получит должного отдыха.

Эффективнее попробовать когнитивный подход, при котором человек перечисляет случайные слова, представляя себе картинки настолько быстро, что мозг просто не успевает сконцентрироваться, утомляется и начинает засыпать. Основное правило – не углубляться в мысли, а именно фантазировать.

В случае хронической бессонницы рекомендуется обратиться к врачу для решения проблемы более тщательно и надежно.