Тип психологической привязанности может многое сказать о вашем юморе

Ученые обнаружили связь между типом привязанности и чувством юмора

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное специалистами из Университета Флоренции в Италии, обнаружило прямую связь между стилем привязанности и предпочтениями в юморе.

Фото: openverse.org by LawPrieR is licensed under CC BY 2.0.

Она базируется на теории привязанности, разработанной Джоном Боулби, которая утверждает, что наш первоначальный опыт взаимодействия с значимым взрослым формирует наши последующие отношения.

Исследователи выделили три основных типа привязанности: надежный, тревожный и избегающий.

Надежный тип формируется, когда ребенок получает достаточно внимания и любви, что впоследствии позволяет ему строить эмоционально здоровые отношения.

тип формируется, когда ребенок получает достаточно внимания и любви, что впоследствии позволяет ему строить эмоционально здоровые отношения. Тревожный тип характеризуется неуверенностью в себе и постоянной нуждой в подтверждении любви и ценности.

тип характеризуется неуверенностью в себе и постоянной нуждой в подтверждении любви и ценности. Избегающий тип проявляет недоверие в отношениях и старается держать окружающих на расстоянии.

Для проведения исследования был проведен онлайн-опрос с участием 636 взрослых разного возраста и пола. Участники прошли тестирование на определение типа привязанности и были опрошены о том, какой тип юмора они считают смешным и как сами шутят, сообщает Hackspirit.

Анализ результатов показал, что тревожные люди предпочитают использовать иронию в своих шутках, что может быть связано с их чувством недооцененности и стремлением к большему одобрению и любви со стороны окружающих. Люди с избегающим типом привязанности, напротив, предпочитают сарказм и бессмыслицу, что помогает им держать дистанцию в отношениях и сохранять свою эмоциональную защиту.