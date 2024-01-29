Раскрыты подробности формирования класса цариц в муравьиных обществах

Исследование, проведенное сотрудниками Рокфеллеровского и Гарвардского университетов, внесло значительный вклад в понимание процессов, лежащих в основе кастовой системы муравьиных обществ.
Ранее доминировало представление о том, что разделение муравьев на касты, включая рабочих и цариц, происходит в результате накопления генетических мутаций в отдельных семьях.
Однако новые данные, опубликованные в журнале Current Biology, опровергли это предположение. Ученые обнаружили, что для того чтобы обычная рабочая муравьиха превратилась в царицу, достаточно всего одной сильной мутации в "супергене" — кластере из более чем 200 генов, ответственных за регуляцию выработки гормонов.
Это открытие было сделано на примере муравьев-наездников, где обычно отсутствуют царицы. Ученые заметили внезапное появление мутантов, похожих на цариц, которые внешне и поведенчески сильно отличались от рабочих особей. Анализ генома этих особей подтвердил наличие мутации в "супергене", что свидетельствует о его ключевой роли в определении кастовой принадлежности.
Это не только расширяет наше понимание о генетических основах кастовой организации муравьиных колоний, но и предоставляет новые перспективы для изучения механизмов разделения труда и социальной организации в мире насекомых.
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