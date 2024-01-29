Время идёт по-другому: зачем на Луне часы?

Названы причины необходимости использования лунного часового пояса

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

В ноябре 2022 года Европейское космическое агентство (ESA) приняло решение о введении лунного часового пояса, необходимого для координации международных миссий на Луну.

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Это решение было вызвано необходимостью обеспечения синхронности деятельности роботов-луноходов и Лунной станции Gateway, совместного проекта ESA, NASA, японского и канадского космических агентств.

Использование земного времени стало неудобным из-за необходимости постоянной коррекции и синхронизации с временем на Земле, а также из-за различий в силе гравитации и скорости вращения Луны, влияющих на течение времени, сообщает "Вокруг Света".

Установление лунного часового пояса позволит ученым получать данные о текущем времени быстрее и точнее, устраняя необходимость в постоянной коррекции и обеспечивая согласованность в работе миссий на Луне.