Ходячие мертвецы в США: что случилось с лесам Сьерра-Невады

Ученые обнаружили страшную тенденцию в лесах Сьерра-Невады

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование команды биологов из Стэнфордского университета выявило, что 20% знаменитых хвойных лесов Сьерра-Невады не приспособлены к новым климатическим условиям региона, что приводит к их превращению в полумертвую экосистему.

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Экологи отмечают, что последние десятилетия стали слишком жаркими для лесов, привыкших к более прохладным условиям, и изменения происходят быстрее, чем деревья могут переселиться на более высокие высоты.

Исследование также показало, что количество хвойных деревьев, не приспособленных к новым условиям, может удвоиться в течение следующих 77 лет, даже при минимальном уровне глобального загрязнения, сообщает "Вокруг Света".

Созданные исследователями карты помогают понять, где происходит переход от одного вида леса к другому, и как это влияет на экосистему и пожары. Вопросы о том, стоит ли пересаживать сгоревшие деревья или заранее управлять местами обитания "зомби", вызывают обсуждение.

Авторы исследования предполагают, что необходимо начать направлять переход лесов к другим породам, а не противостоять изменениям, чтобы достичь равновесия между экосистемами и климатом.