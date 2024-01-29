Именно по этой причине у людей на голове волос больше, чем у других приматов

Международная группа антропологов из Университета штата Пенсильвания провела исследование, направленное на понимание эволюции волосистого покрова у человека и его влияния на выживаемость и адаптацию.
Исследование показывает, что человек, несмотря на общую голую кожу, сохраняет волосы на макушке и нескольких других "случайных" местах, что является отличительной чертой от других приматов. Помимо этого, развитие вьющихся локонов также является уникальной чертой человека.
Эксперименты показали, что лысые мужчины сильнее потеют при одинаковых температурах, что связано с тем, что скальп без волос поглощает больше тепла и требует большего количества пота для охлаждения организма. Кроме того, исследование подтвердило, что кудрявые волосы способствуют лучшей дышимости кожи, что экономит энергию и воду в организме, сообщает Science Alert.
Такие адаптации волосяного покрова могли быть критическими для выживания наших предков в условиях дефицита питьевой воды и переменчивых климатических условий. Вьющиеся волосы, представляющие собой уникальную черту человека, могли помогать сохранять физическую активность и работоспособность в условиях, когда доступ к воде был ограничен.
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