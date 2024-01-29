Впервые в мире клонирован крупный рогатый скот — гены для этого взяли из уха

В Китае клонировали бычков исчезающих пород крупного рогатого скота

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские учёные впервые в мире успешно клонировали бычков исчезающих пород крупного рогатого скота, передаёт в понедельник Xinhua со ссылкой на сообщение администрации Сизанского автономного района на юго-западе КНР в WeChat.

Фото: iStock by Alfribeiro

В уезде Юньян родилось по четыре бычка пород Zhangmu и Apeijiaza, обитающих на высокогорных плато Тибета.

Научный сотрудник Пекинского института животноводства и ветеринарной медицины Китайской академии сельскохозяйственных наук Юй Давэй рассказал, что генетический материал взяли из тканей уха клонированных животных, вырастили в лаборатории из него эмбрионы и подсадили их коровам — суррогатным матерям для вынашивания.

Малочисленные стада исчезающих пород Zhangmu и Apeijiaza пасутся на Цинхай-Тибетском плато на высоте около 3,5 тысячи метров над уровнем моря. С 2022 года начата государственная программа по спасению этих коров от вымирания.