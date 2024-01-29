Писать от руки оказалось полезнее, чем набирать на клавиатуре

Норвежские учёные доказали пользу для мозга письма от руки

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Писать от руки полезнее, чем набирать то же самое на клавиатуре — к такому выводу пришли норвежские учёные. Результатами исследования они поделились в журнале Frontiers in Psychology.

Фото: GlobalLookPress

В эксперименте принимали участие 36 студентов-добровольцев. Их просили записывать слова цифровой ручкой или одним пальцем на клавиатуре, параллельно фиксируя мозговую активность 256 датчиками ЭЭГ на голове. Во избежание ошибок измерений, слова появлялись на экране с задержкой — после окончания ввода, а не во время его.

Выяснилось, что при записи от руки формируются более сложные и разветвлённые паттерны связности мозга по сравнению с набором на клавиатуре. Учёные объяснили это более тщательной моторикой рук и вовлечением большего числа органов чувств для письма ручкой.

Открытие (к слову, далеко не первое такого рода) важно для понимания принципов работы памяти. И хотя оно очевидно свидетельствует о том, что отказываться от обучения детей письму от руки преждевременно, авторы подчеркнули, что они вовсе не против внедрения современных цифровых технологий в образовании. Всё должно быть разумно сбалансировано: писать конспект лучше ручкой — для лучшего запоминания, а реферат удобнее набирать на компьютере.