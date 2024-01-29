Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посадите укроп, чтобы всегда радовал своим ароматом
Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пилоты упавшего в Афганистане бизнес-джета летели по поддельным документам
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Поклонники вспоминают телеведущего Сергея Супонева
Растворимый кофе часто бывает лишен всякого вкуса из-за этих 3 распространенных ошибок неопытных хозяек
Стало известно, нужен ли временный ремонт в квартире
Почему не стоит хлопать дверью автомобиля: причины и последствия
Граждане РФ и Таджикистана в числе подозреваемых в атаке на церковь в Стамбуле
Писать от руки оказалось полезнее, чем набирать на клавиатуре

Норвежские учёные доказали пользу для мозга письма от руки

1:17
Наука

Писать от руки полезнее, чем набирать то же самое на клавиатуре — к такому выводу пришли норвежские учёные. Результатами исследования они поделились в журнале Frontiers in Psychology.

Норвежские учёные доказали пользу для мозга письма от руки
Фото: GlobalLookPress

В эксперименте принимали участие 36 студентов-добровольцев. Их просили записывать слова цифровой ручкой или одним пальцем на клавиатуре, параллельно фиксируя мозговую активность 256 датчиками ЭЭГ на голове. Во избежание ошибок измерений, слова появлялись на экране с задержкой — после окончания ввода, а не во время его.

Выяснилось, что при записи от руки формируются более сложные и разветвлённые паттерны связности мозга по сравнению с набором на клавиатуре. Учёные объяснили это более тщательной моторикой рук и вовлечением большего числа органов чувств для письма ручкой.

Открытие (к слову, далеко не первое такого рода) важно для понимания принципов работы памяти. И хотя оно очевидно свидетельствует о том, что отказываться от обучения детей письму от руки преждевременно, авторы подчеркнули, что они вовсе не против внедрения современных цифровых технологий в образовании. Всё должно быть разумно сбалансировано: писать конспект лучше ручкой — для лучшего запоминания, а реферат удобнее набирать на компьютере.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Новая Конфедерация США набирает обороты: Техасу выслали подкрепление с тяжёлым вооружением

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.

Новая Конфедерация США: Техасу выслали подкрепление с тяжёлой техникой
Руководитель автосервиса объяснил, опасна ли заправка машины до полного бака
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Вера Брежнева отреагировала на обвинения Бони, что она участвовала в эскорте
Новая эра в сфере обороны между США и Аргентиной: как мимо Киева проплыли F-16 Дмитрий Плотников Путин создаст новый Варшавский договор Любовь Степушова Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев
Как довольно просто очистить унитаз от ржавчины: как с это сделать с народной смекалкой и химией
Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов
Чем оттереть клей-момент с рук
Чем оттереть клей-момент с рук
Последние материалы
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Поклонники вспоминают телеведущего Сергея Супонева
Норвежские учёные доказали пользу для мозга письма от руки
Растворимый кофе часто бывает лишен всякого вкуса из-за этих 3 распространенных ошибок неопытных хозяек
Стало известно, нужен ли временный ремонт в квартире
Почему не стоит хлопать дверью автомобиля: причины и последствия
Граждане РФ и Таджикистана в числе подозреваемых в атаке на церковь в Стамбуле
Всмотрюсь в тебя как в зеркало до головокружения: пол будет блестеть, если помыть его этими средствами
На Украине назвали русскоязычных украинцев "ущербными людьми" и "маргиналами"
"Властелины воздуха": вышел новый эпос Спилберга об авиабоях во Второй мировой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников