Три верных знака, что ваш телефон на прослушке: проверьте немедленно

Эксперт Шутов: быстрая разрядка батареи телефона может быть признаком прослушки

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Если батарея смартфона слишком быстро садится, это может быть признаком прослушки. Об этом и других подозрительных симптомах агентству "Прайм" рассказал преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.

Фото: Unsplash by Mert Kahveci

Кроме стремительной разрядки батареи насторожить должны участившиеся сбои и сообщения об ошибках, самопроизвольные перезагрузки, нагрев гаджета, помехи и странные шумы при разговоре.

Найти и удалить шпионские приложения можно антивирусом или, в некоторых случаях, USSD-командами (определённые коды, для ввода которых наживается кнопка вызова) — они для всех телефонов разные.

"Для разных типов устройств действуют разные команды — их легко найти в Интернете", — посоветовал эксперт.

Можно и вручную прошерстить список установленных приложений. Если увидите в нём что-то незнакомое — смело удаляйте: телефон не позволит вам навредить операционной системе.

Наконец, самый радикальный способ — сбросить устройство до заводских настроек.

Всё вышеперечисленное справедливо только для непрофессиональной прослушки, добавил Шутов.

"Если речь идёт об оперативно-разыскной деятельности, то среднестатистический пользователь смартфона вряд ли сможет установить факт прослушивания", — объяснил он.