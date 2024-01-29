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Угроза для животных из-за людей: почему красноухие черепахи опасны экосистеме

Ученые обнаружили негативное влияние людей на поведение красноухих черепах

1:27
Наука

Команда исследователей, руководимая Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, провела обширное исследование, выяснив, что красноухие черепахи стали фактически захватывать евразийский материк за последние пятьдесят лет.

Ученые обнаружили негативное влияние людей на поведение красноухих черепах
Фото: Openverse by bamyers4az is licensed under CC BY 2.0

Экспансия этого вида происходит из-за неестественного распространения черепах, вызванного массовым выбрасыванием их в дикую природу людьми.

Красноухие черепахи, изначально пресноводные обитатели юга США и севера Мексики, приобрели популярность в качестве домашних питомцев из-за яркости и компактного размера молодых особей. Однако с возрастом они становятся агрессивными, и люди, избавляясь от них, массово выбрасывают в природу. В результате они успешно адаптируются в новых условиях, угрожая местным видам и порой нарушая экосистему, сообщает "Вокруг Света".

Исследователи выделили три области, где необходим контроль за вторжением черепах: область истинной инвазии, область условной инвазии и область без потенциала для размножения и зимовки. Стратегии контроля должны быть тщательно адаптированы к климатическим особенностям каждой из этих областей.

Важно отметить, что красноухие черепахи не только вытесняют местные виды, но также представляют опасность как переносчики заболеваний, включая сальмонеллез, и могут скрещиваться с коренными видами, что вызывает беспокойство у зоологов из-за возможного "генетического загрязнения".

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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