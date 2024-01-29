Угроза для животных из-за людей: почему красноухие черепахи опасны экосистеме

Ученые обнаружили негативное влияние людей на поведение красноухих черепах

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда исследователей, руководимая Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, провела обширное исследование, выяснив, что красноухие черепахи стали фактически захватывать евразийский материк за последние пятьдесят лет.

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Экспансия этого вида происходит из-за неестественного распространения черепах, вызванного массовым выбрасыванием их в дикую природу людьми.

Красноухие черепахи, изначально пресноводные обитатели юга США и севера Мексики, приобрели популярность в качестве домашних питомцев из-за яркости и компактного размера молодых особей. Однако с возрастом они становятся агрессивными, и люди, избавляясь от них, массово выбрасывают в природу. В результате они успешно адаптируются в новых условиях, угрожая местным видам и порой нарушая экосистему, сообщает "Вокруг Света".

Исследователи выделили три области, где необходим контроль за вторжением черепах: область истинной инвазии, область условной инвазии и область без потенциала для размножения и зимовки. Стратегии контроля должны быть тщательно адаптированы к климатическим особенностям каждой из этих областей.

Важно отметить, что красноухие черепахи не только вытесняют местные виды, но также представляют опасность как переносчики заболеваний, включая сальмонеллез, и могут скрещиваться с коренными видами, что вызывает беспокойство у зоологов из-за возможного "генетического загрязнения".