Экскременты вомбатов имеют кубическую форму: причем тут лава?

Ученые объяснили, почему фекалии вомбатов кубической формы

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда ученых провела исследование, целью которого было разгадать загадку формы фекалий вомбатов, которые имеют идеально кубическую форму.

Фото: Openverse by Big Blue Ocean is licensed under CC BY-SA 2.0

Используя знания о процессах охлаждения лавовых потоков, ученые пришли к выводу, что аналогичные процессы могут происходить в кишечнике этих животных, формируя кубические фекалии.

В ходе исследования было обнаружено, что высушивание содержимого кишечника ведет к образованию трещин, которые разрывают фекалии с регулярными интервалами, создавая идеально кубическую форму. Этот процесс аналогичен образованию шестиугольных колонн лавы на Мостовой гигантов в Северной Ирландии. В лабораторных условиях ученые имитировали этот процесс, используя кукурузный крахмал и пластиковые корыта, что подтвердило их гипотезу, сообщает "Вокруг Света".

Полученные данные представляют не только научный интерес, но и могут быть полезны для медицинских исследований. Ученые надеются, что эта информация поможет в диагностике различных заболеваний, включая колоректальный рак, и откроет новые перспективы в понимании влияния содержания воды на форму экскрементов различных видов животных.