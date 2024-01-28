Названа неожиданная польза полосатой окраски зебр

Ученые выяснили, зачем зебрам полосатый окрас

Биологи из Бристольского университета провели эксперименты, исследуя роль полосатого окраса у зебр в защите от кровососущих насекомых.

Фото: Openverse by snarglebarf is licensed under CC BY-SA 2.0

Они использовали разнообразные узоры одеял, одеваемых на спины лошадей, и наблюдали, как различные дизайны влияют на поведение мух. Оказалось, что полосатые узоры действуют как камуфляж, отпугивая хищных насекомых.

Эксперименты показали, что слепни не предпочитают садиться на полосатые поверхности, и разный дизайн оказывает разный эффект. Большие темные объекты привлекают мух чаще, чем светлые и полосатые. Черно-белый окрас зебры уменьшает привлекательность для хищных насекомых, за счет разбивки темного контура тела на фоне неба, сообщает Science Alert.

Исследование опровергло предыдущие гипотезы о роли полос в регулировании температуры и наличии оптических иллюзий. Результаты показывают, что полосы служат защитой от мелких хищников. Ученые считают, что этот принцип может действовать для других копытных животных. Вопрос о том, почему зебры единственные среди сородичей с таким рисунком, остается предметом будущих исследований.