По этой причине косатка всю жизнь заботится о сыне, но забывает о дочерях

Ученые обнаружили необычный способ "воспитания детей" у касаток

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное в Центре изучения китов во Фрайди-Харборе, обнаружило, что у касаток существует уникальная стратегия размножения, связанная с полом их потомства.

Фото: Openverse by eschipul is licensed under CC BY-SA 2.0

Самки, у которых рождаются дочери, продолжают выводить новых детенышей, в то время как те, у которых появляются сыновья, прекращают размножение.

Директор исследования Майкл Вайс отмечает, что такая материнская самоотверженность имеет свои плюсы: крупные и здоровые самцы становятся отцами нескольких детенышей, а мамы передают свои гены большему количеству потомства, сообщает npr.org.

Однако эта стратегия приводит к сокращению популяции, что подтверждается уменьшением численности касаток в Тихом океане. Наблюдается сокращение числа особей до 73, что свидетельствует о необходимости изменения приоритетов: важнее становится репродукция, чем пожизненная забота о первенце.