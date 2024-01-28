По этой причине косатка всю жизнь заботится о сыне, но забывает о дочерях

Исследование, проведенное в Центре изучения китов во Фрайди-Харборе, обнаружило, что у касаток существует уникальная стратегия размножения, связанная с полом их потомства.
Самки, у которых рождаются дочери, продолжают выводить новых детенышей, в то время как те, у которых появляются сыновья, прекращают размножение.
Директор исследования Майкл Вайс отмечает, что такая материнская самоотверженность имеет свои плюсы: крупные и здоровые самцы становятся отцами нескольких детенышей, а мамы передают свои гены большему количеству потомства, сообщает npr.org.
Однако эта стратегия приводит к сокращению популяции, что подтверждается уменьшением численности касаток в Тихом океане. Наблюдается сокращение числа особей до 73, что свидетельствует о необходимости изменения приоритетов: важнее становится репродукция, чем пожизненная забота о первенце.
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