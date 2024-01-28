Найдено новое объяснение способов перемещения древних людей в Америку

Ученые обнаружили новые способы переселения наших предков в Америку

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в PNAS, предлагает новый взгляд на способы, которыми древние люди могли достичь Америки в более ранние эпохи, чем это предполагалось ранее.

Фото: Openverse by Gary Lee Todd, Ph.D. is licensed under CC0 1.0

Ученые выделяют два временных интервала, в течение которых морская миграция по прибрежным маршрутам была возможна, основываясь на анализе данных о климатических изменениях за последние 45 тысяч лет.

Исследование утверждает, что климатические условия обеспечивали оптимальные возможности для морской миграции вдоль Тихоокеанского побережья в течение двух периодов: примерно от 24 500 до 22 000 лет назад и от 16 400 до 14 800 лет назад. Морской лед, присутствующий в определенных местах зимой, создавал стабильные маршруты для добычи и убежища, в то время как береговые леса из ламинарии обеспечивали пищу летом, сообщает Live Science.

Остальные периоды за последние 45 тысяч лет были непригодны для миграции из-за неблагоприятных климатических условий. Например, период около 18,5-16 тысяч лет назад характеризовался гигантскими потоками талой воды и регулярным падением айсбергов, что делало невозможным движение на лодках вдоль побережья из-за опасностей, связанных с этими явлениями.

Таким образом, исследование подчеркивает важность рассмотрения климатических факторов при изучении древних миграционных путей и предлагает новую перспективу на причины и временные рамки первого заселения Америки древними людьми.