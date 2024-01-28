Развитая цивилизация не смогла преодолеть это явление: почему вымерли хетты

Исследование, проведенное специалистами из Корнелльского университета, обнаружило, что причиной гибели хеттской цивилизации в XII веке до н. э. стала экстремальная засуха.
Хеттское царство, известное как одно из могущественнейших государств Малой Азии, внезапно столкнулось с продолжительным периодом недостатка влаги, что привело к его разрушению.
Для подтверждения гипотезы о воздействии засухи на хеттскую цивилизацию исследователи обратились к анализу деревьев в районе бывшей империи. Результаты показали, что в XII веке до н. э. произошел продолжительный период засухи, что подтверждается тонкими кольцами на срезе деревьев и изменениями в клеточной структуре, связанными с недостатком воды, сообщает Interesting Engineering.
Важно отметить, что не было найдено археологических свидетельств битвы или завоевания, что подтверждает теорию о влиянии климатических факторов на крах империи.
Исследование также подчеркивает важность адаптации обществ к изменяющимся климатическим условиям. Хотя хеттское общество было технологически развито и имело развитую водную инфраструктуру, оно не смогло противостоять экстремальным и длительным изменениям климата. Это подтверждает необходимость постоянного изучения и адаптации к климатическим изменениям для обеспечения выживания древних и современных цивилизаций.
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