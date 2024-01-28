Ученые назвали печальные последствия одиночества для здоровья человека

Словно курение: обнаружено негативное влияние одиночества на здоровье человека

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Гарварда завершили 85-летнее исследование развития взрослых, выявив, что качество отношений, особенно в браке, является ключевым фактором долгой и счастливой жизни.

Фото: openverse.org by ChrisHConnelly is licensed under CC BY 2.0.

Исследование началось в 1938 году с 724 участников и включает сейчас 1300 потомков. Каждые два года здоровье участников мониторилось, и они отвечали на вопросы о своей жизни с целью определения факторов, влияющих на продолжительность жизни.

Результаты показали, что уровень удовлетворенности отношениями влияет на здоровье и прогнозирует благополучие к 80 годам. Одиночество оказалось таким же опасным для здоровья, как курение или ожирение. Качество межличностных связей регулирует стресс и его влияние на физиологию организма. Общение с поддерживающими людьми помогает справиться со стрессом и предотвращает хронические заболевания, сообщает "Express".

Хотя преимущества отношений различны для разных типов личностей, положительные взаимодействия с коллегами, друзьями и даже незнакомцами также способствуют благополучию.