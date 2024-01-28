Эта черта характера присуща всем любительницам делать селфи

Ученые обнаружили общую у любительниц делать селфи черту характера

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное совместно университетами Суонси и Стратклайда, выявило интересную корреляцию между активностью женщин в социальных сетях и их поведением в реальной жизни.

Фото: openverse by Miroslav Vajdić is licensed under CC BY-SA 2.0

Исследователи изучили данные 150 участников в возрасте от 17 до 66 лет, анализируя их активность в социальных сетях и проводя опросы, чтобы понять их стратегии самопрезентации в офлайн-ситуациях.

Интересно, что у женщин была выявлена определенная тенденция: чем больше они стремились показывать себя как "сильные и опасные личности", вызывающие страх у окружающих, тем чаще они публиковали селфи. Эта связь не наблюдалась у мужчин, хотя они также чаще публиковали селфи, чтобы быть принятыми в сообществе или избежать грубого обращения, сообщает Neuroscience News.

Эти результаты противоречат предыдущим исследованиям, проведенным в офлайн-среде, где мужчины чаще демонстрировали агрессивное поведение. Профессор Рид считает, что это может быть связано с тем, что интернет снимает некоторые социальные ограничения, что позволяет женщинам более явно выражать агрессивные черты своей личности в онлайн-среде.