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Что корёжит морковь при хранении: сенсационное открытие британских учёных

Британские инженеры выяснили, почему морковь искривляется при хранении

1:47
Наука

До 25-30% урожая моркови отбраковывается из-за деформации или недостаточных размеров корнеплодов. Но мало вырастить морковку ровной и красивой, надо её в таком состоянии сохранить. Этим вопросом озаботились инженеры под руководством Элис Пэгг из Университета Бат (графство Сомерсет, Великобритания).

Британские инженеры выяснили, почему морковь искривляется при хранении
Фото: Pixabay

Они купили 52 морковины, разрезали вдоль, подвесили на лабораторном стенде и измерили их кривизну. Убрали в холодильник в пакете, спустя несколько дней опять повторили замеры, и так несколько раз.

Результаты таковы: герметично упакованный овощ скручивается и искривляется в среднем на 0,37% за каждый день хранения. Те образцы, что не умещались в пакет полностью, подверглись куда большей деформации.

Исследователи описали корнеплод математически как коническое тело с ортотропными свойствами в модели Ламе и построили его CAD-проекцию. Оказалось, что наибольшее влияние на форму моркови оказывает изменение протяжённости модуля Юнга в её внешнем слое.

Проще говоря, внешние слои моркови скукоживаются сильнее из-за более быстрого высыхания, в отличие от сердцевины, состоящей из ксилемы и флоэмы.

Для сохранения эстетических качеств моркови авторы работы, вышедшей в Royal Society Open Science, посоветовали хранить её в холодных, влажных и воздухонепроницаемых условиях.

Они признали справедливость своих выводов для моркови с формой, близкой к идеальной. Если же корнеплод изначально кривой, расчёты усложняются сдвиговыми деформациями и изгибом с вращением. Однако британские инженеры обещали и эту задачу решить.

Устройство моркови
Устройство моркови
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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