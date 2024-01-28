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В США нашли неопровержимые улики искусственного происхождения коронавируса

City Journal обнародовал доказательства искусственного происхождения COVID-19

Наука

Коронавирус SARS-CoV-2 был создан в лаборатории Уханьского института вирусологии, пишет City Journal со ссылкой на выводы независимой расследовательской группы "Право США знать".

City Journal обнародовал доказательства искусственного происхождения COVID-19
Фото: Xinhua News Agency by Cheng Min

Участники этого объединения нашли заявку на грант, подававшуюся в 2018 году в DARPA — агентство Пентагона, занимающееся прорывными исследованиями. В проекте под названием DEFUSE предлагали создать новый коронавирус с геномом из шести частей — для разработки новых, более эффективных вакцин против атипичной пневмонии. Авторы инициативы — международная группа учёных, среди которых — печально известная вирусолог из Уханя Ши Чжэнли.

Изложенные в DEFUSE соображения удивительным образом совпадают с выводами вирусологов, в статье 2022 года заметивших, как ловко построен геном SARS-CoV-2 из шести примерно одинаковых "кирпичиков", очень удобных для конструирования новых организмов.

Кроме того, ДНК возбудителя ковида содержит так называемые сайты расщепления фурином, которых нет ни у одного из известных науке 870 с лишним коронавирусов. А в DEFUSE как раз и предлагалось их использование.

Одним словом, вероятность случайного возникновения таких вирусов в природе не нулевая, но крайне низкая.

DARPA отклонило заявку и, как полагает City Journal, учёные нашли финансирование в другом месте. По мнению издания, работы проводились в лаборатории Уханьского института вирусологии.

Наконец, самое главное: до сих пор, за три года интенсивных поисков, не был найден природный предок SARS-CoV-2.

"Игра окончена", — резюмировал Мэтт Ридли, автор книги "Вирус: поиск происхождения COVID-19".

Впрочем, его соавтор Алина Чан предостерегает от поспешных выводов. По её мнению, надо внимательнее изучить заявку DEFUSE и всё, что происходило после её отклонения.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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