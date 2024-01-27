Необычные симптомы болезни Альцгеймера: проблемы с зрением как ранний индикатор развития патологии

Трудности с оценкой расстояния, написанием и распознаванием объектов могут служить индикаторами развития болезни Альцгеймера, сообщают ученые из Калифорнийского университета, ссылаясь на данные издания The Lancet.
В рамках последнего исследования выявлены необычные проявления симптомов у некоторых пациентов, включая проблемы с зрением, что может быть причиной вышеупомянутых трудностей.
В ходе исследования специалисты проанализировали медицинские карты более тысячи человек из 16 стран и установили, что указанные симптомы могут возникнуть у до 10% пациентов, находящихся на стадии развития болезни.
Ученые предполагают, что корень проблемы заключается в дегенерации сетчатки глаза, относящейся к нервной системе человека. Ее дегенерацию можно выявить на ранних этапах развития болезни.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.