Научное открытие: заменитель соли с калием – ключ к предотвращению инсульта и сердечных заболеваний

Ученые назвали заменитель соли, который полезен для гипертоников

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из США, Австралии, Японии, Южной Африки и Индии пришла к выводу, что для пациентов с гипертонией рекомендуется заменить обычную соль на соль, обогащенную калием. Их научное исследование было опубликовано в журнале Hypertension.

Фото: "Salt, Four Ways [107/366]" by timsackton is licensed under CC BY-SA 2.0.

По мнению ученых, высокие уровни потребления натрия и низкий уровень потребления калия широко распространены. Они подчеркнули, что оба эти фактора связаны с повышенным кровяным давлением, увеличенным риском инсульта, сердечных заболеваний и преждевременной смерти.

Ученые утверждают, что заменитель соли, в котором часть хлорида натрия заменена хлоридом калия, способен решить обе эти проблемы.

Проведя анализ 32 руководств по лечению гипертонии, используемых в различных странах, ученые выяснили, что в большинстве документов отсутствует рекомендация использовать калиевую соль, несмотря на существующие научные публикации высокого уровня. Большинство руководств фокусировались на уменьшении потребления натрия, а также предлагали увеличить употребление калия в рационе. Только два руководства (китайское и европейское) выделили пользу соли, обогащенной калием.

Состав такой соли включает 75% хлорида натрия и 25% хлорида калия, она безопасна для всех, за исключением лиц с хронической почечной недостаточностью.