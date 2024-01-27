Это количество пластика, оседающего на нас каждый день, поражает сознание

Ученые из Университета Окленда выявили проблему микропластика, невидимой угрозы, надвигающейся над современными городами и морскими берегами.
Их исследование показало, что ежедневно на каждый квадратный метр города оседает до 5 тысяч микрочастиц пластика, что в годовом объеме достаточно для создания 3 миллионов бутылок.
Химики из Окленда выявили в воздухе восемь типов пластика, среди которых наиболее распространены полиэтилен, поликарбонат и ПЭТ, используемые в различных упаковках и изделиях. Исследование также выявило, что увеличение количества микропластика связано с усилением ветра с морского побережья, что свидетельствует о его перемещении из морской среды.
Эти результаты подчеркивают глобальную природу проблемы микропластика, оказывающего влияние на экосистемы городов и морей. Появление микропластика в самых отдаленных местах, таких как Новая Зеландия и Пиренейские горы, подтверждает его широкое распространение и потенциальные экологические и здравоохранительные последствия, сообщает Science Alert.
Ученые предполагают, что накопление микропластика в атмосфере может усугубить парниковый эффект и оказать негативное воздействие на здоровье человека, что требует дальнейших исследований и экологических мероприятий для смягчения этой угрозы.
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