Нельзя это есть: овощи из космоса — ядовитые

Овощи и фрукты, выращенные в космосе, оказались ядовитыми для человека

0:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Научные исследования, опубликованные в журнале Nature, показали, что растения, выращенные в условиях невесомости на Международной космической станции (МКС), становятся ядовитыми из-за негативного воздействия невесомости на их иммунную систему.

Фото: openverse by European Space Agency is licensed under CC BY

Это делает растения более подверженными бактериям и грибкам, что представляет потенциальную угрозу для космонавтов, употребляющих такие овощи и фрукты.

Ученые отмечают, что, несмотря на отсутствие данных о заболеваниях космонавтов от такой пищи, необходимо учитывать возможные риски при употреблении растений, выращенных на МКС.