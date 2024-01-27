Нельзя это есть: овощи из космоса — ядовитые

Научные исследования, опубликованные в журнале Nature, показали, что растения, выращенные в условиях невесомости на Международной космической станции (МКС), становятся ядовитыми из-за негативного воздействия невесомости на их иммунную систему.
Это делает растения более подверженными бактериям и грибкам, что представляет потенциальную угрозу для космонавтов, употребляющих такие овощи и фрукты.
Ученые отмечают, что, несмотря на отсутствие данных о заболеваниях космонавтов от такой пищи, необходимо учитывать возможные риски при употреблении растений, выращенных на МКС.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.