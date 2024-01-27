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Нельзя это есть: овощи из космоса — ядовитые

Овощи и фрукты, выращенные в космосе, оказались ядовитыми для человека

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Наука

Научные исследования, опубликованные в журнале Nature, показали, что растения, выращенные в условиях невесомости на Международной космической станции (МКС), становятся ядовитыми из-за негативного воздействия невесомости на их иммунную систему.

Овощи и фрукты, выращенные в космосе, оказались ядовитыми для человека
Фото: openverse by European Space Agency is licensed under CC BY

Это делает растения более подверженными бактериям и грибкам, что представляет потенциальную угрозу для космонавтов, употребляющих такие овощи и фрукты.

Ученые отмечают, что, несмотря на отсутствие данных о заболеваниях космонавтов от такой пищи, необходимо учитывать возможные риски при употреблении растений, выращенных на МКС.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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