В поисках инопланетной жизни: ученые назвали неочевидную пользу Солнца

Ученые изучают возможность использования Солнца в качестве линзы

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда ученых из Пенсильванского государственного университета представила новую концепцию, предполагающую использование Солнца в качестве гравитационной линзы для создания межгалактической системы связи, аналогичной космическому интернету.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Эта концепция основана на феномене гравитационного линзирования, предсказанном еще Альбертом Эйнштейном в 1915 году. Суть этого явления заключается в том, что гравитация массивных объектов, таких как звезды или галактики, искривляет пространство-время, что позволяет увеличивать свет от далеких объектов через эту искривленную ткань пространства.

Ключевой момент в использовании этой концепции для связи заключается в том, что гравитационный фокус, образуемый Солнцем, может служить точкой фокусировки для передачи сигналов на межзвездные расстояния. Это открывает потенциал использования Солнца как центрального объекта для коммуникации в космосе, сообщает Live Science.

Ученые провели эксперименты, используя телескоп Green Bank в Западной Вирджинии, чтобы проверить эту гипотезу. В ходе исследований были проведены несколько 5-минутных сканирований в поисках радиосигналов из гравитационного фокуса Солнца.

Несмотря на то, что на данный момент ученым не удалось обнаружить убедительных сигналов, проблема остается актуальной и вызывает интерес научного сообщества. Представленная концепция является первым шагом в исследовании потенциала гравитационной линзы Солнца для поиска внеземной жизни и скрытых зондов вокруг нашей звезды.