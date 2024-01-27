Каждый час в автомобильной пробке вредит вашему здоровью

Ученые обнаружили негативный эффект автомобильных пробок для здоровья человека

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Health, было проведено канадскими учеными, которые изучали воздействие выхлопов дизельного топлива на организм человека.

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Результаты исследования показали, что вдыхание выхлопных газов дизельного топлива приводит к снижению качества связи между различными областями мозга, особенно теми, которые составляют сеть работы по умолчанию (DMN). DMN играет ключевую роль в рассуждениях, мечтаниях и сохранении воспоминаний.

Примечательно, что эффекты воздействия выхлопных газов на мозг оказались кратковременными. Однако ученые выразили беспокойство относительно связи между изменениями в работе DMN и ухудшением когнитивных функций, а также появлением симптомов депрессии, сообщает Daily Mail.

Ученые предупредили о рисках для здоровья при ежедневном вдыхании выхлопных газов, особенно для тех, кто вынужден передвигаться по загруженным дорогам. Они рекомендуют избегать маршрутов через самые загруженные магистрали даже в случае передвижения на велосипеде или пешком. Это может снизить риск негативного воздействия выхлопных газов на мозг и общее здоровье.