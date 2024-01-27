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Ученые из Перу в отчете раскрыли правду о "мумиях инопланетян"

Ученые в Перу нашли фрагменты животных и человеческие кости в "мумиях инопланетян"

1:36
Наука

Последнее время в интернете активно обсуждаются загадочные "гуманоиды" из Перу, ставшие предметом ожесточенных дебатов в научной сфере. Исследователи из Национального института судебной медицины и криминалистики провели расследование, чтобы выяснить происхождение этих загадочных находок, и были вынуждены признать, что здесь не обошлось без вмешательства человека, сообщает РИА Новости.

Ученые в Перу нашли фрагменты животных и человеческие кости в "мумиях инопланетян"
Фото: fenrisulv.elfwood.com by Per Johansson is licensed under Public Domain Dedication

В прошлом году мексиканский уфолог Хайме Мауссан представил две мумии из Перу, утверждая, что они могут принадлежать пришельцам из космоса. Он уверял, что эти два небольших тела, всего лишь 60 сантиметров в высоту, датируются примерно тысячелетней давностью.

"Это существа нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции", — утверждал Мауссан.

Однако, проведенные учеными исследования выявили на телах мумий криминальные признаки. Рентгеновское обследование показало, что голова одного из "гуманоидов" соответствует черепу млекопитающего, а кости позаимствованы у птиц. Останки этих тел отнесли к времени до испанской колонизации. Министр культуры Перу заявил, что обнаруженные останки являются экспонатами музея и были незаконно вывезены оттуда. Видимо, горе-уфологу придется подготовиться к очередному выступлению — но уже в суде.

Благодаря научным доказательствам стало ясно, что "инопланетяне" из Перу являются искусственно созданными объектами. Это открытие развеяло миф об их внеземном происхождении и поставило точку в дебатах о природе этих таинственных находок.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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