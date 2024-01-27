Умнее некоторых из нас: это открытие меняет представления о неандертальцах

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Ученые обнаружили доказательства способности неандертальцев готовить пищу

1:20
Наука

Исследование, проведенное учеными Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции, раскрывает удивительные аспекты поведения неандертальцев, проживавших около 90 тысяч лет назад на территории Западной Европы.

Ученые обнаружили доказательства способности неандертальцев готовить пищу
Фото: Openverse by p_a_h is licensed under CC BY 2.0

Остатки пищи, обнаруженные в пещере Фигейра Брава вблизи Лиссабона, включают в себя многочисленные панцири больших сухопутных крабов, в том числе взрослых особей шириной около 16 сантиметров.

Исследование позволяет предположить, что неандертальцы использовали гарпуны для охоты на крабов, так же, как это делали коренные народы Северной Америки. Следы термической обработки на останках указывают на то, что морепродукты, включая крабов, приготовляли на углях при температуре от 300 до 500 градусов по Цельсию.

Эти результаты пересматривают представление о неандертальцах как о примитивных пещерных жителях, неспособных к разнообразным стратегиям выживания. Вместо этого исследование подчеркивает их адаптивные способности и умение использовать доступные ресурсы для обеспечения пищей, сообщает CNN.

Исследователи также отмечают, что привычка неандертальцев потреблять морепродукты, богатые жирными омега-3-кислотами, опровергает предположение о том, что этот вкус был присущ только Homo sapiens.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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