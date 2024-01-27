Эта причина мешает вам принять правильное решение в ответственный момент

Ученые обнаружили причину, по которой профессионалы совершают ошибки в важный момент

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Массачусетского технологического института (MIT) и опубликованное в журнале Management Science, выявило, что даже умеренное повышение концентрации загрязняющих частиц в атмосфере помещения существенно увеличивает вероятность совершения ошибок профессионалами, требующими умственного напряжения и стратегических решений.

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Исследователи анализировали качество игры шахматистов на трех крупных турнирах в 2017, 2018 и 2019 годах, сопоставляя его с данными о качестве воздуха в залах, где проводились соревнования. Используя датчики, измеряющие температуру воздуха, содержание углекислого газа и твердых частиц PM2.5, исследователи выяснили, что чем выше загрязнение воздуха, тем больше ошибок делали шахматисты, особенно в ситуациях повышенного психологического напряжения, сообщает The Guardian.

Дополнительный анализ данных за 20 лет игр в первом дивизионе шахматной лиги Германии подтвердил эти результаты, учитывая другие факторы, такие как шум, температура и духота.

Хотя исследование фокусировалось на шахматистах, его результаты имеют значение для всех профессионалов, работающих в условиях умственного напряжения, подчеркивая, что загрязненный воздух может серьезно влиять на их производительность и способность принимать стратегические решения.