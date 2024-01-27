Время течет по-разному: у кого быстрее?

Ученые обнаружили разность в восприятии времени у взрослых и детей

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное в Университете Этвоша Лорана венгерскими исследователями, направлено на понимание влияния возраста на восприятие времени.

Фото: Openverse by FABIOLA MEDEIROS is licensed under CC BY 2.0

В рамках этого исследования было привлечено 138 участников, которых разделили на три группы: "дошкольники" (возраст 4-5 лет), "школьники" (возраст 9-10 лет) и "взрослые" (возраст от 18 лет и старше).

Каждому участнику показывали два коротких видеоролика, каждый длился менее минуты. Один из роликов представлял собой остросюжетную историю, второй же показывал несколько человек, плывущих на лодке.

После просмотра видео участников опросили о том, какой из роликов казался им длиннее. Интересно, что результаты опроса сильно различались в зависимости от возрастной группы. Две трети дошкольников считали, что длиннее оказался ролик с остросюжетной историей о полицейском, в то время как три четверти взрослых утверждали, что видео с людьми на лодке казалось им нестерпимо долгим. У школьников результаты разделились, однако с возрастом они в большинстве своем стали придерживаться взгляда взрослых, сообщает Scientific Reports.

Эти различия в восприятии времени ученые объяснили с помощью эвристики, которая представляет собой совокупность приемов и методов, облегчающих решение задач. В данном случае главным принципом является то, что чем больше деталей могут вспомнить участники, тем длиннее им кажется видео.

Эти результаты позволяют понять, что восприятие времени может меняться в зависимости от ситуации и возраста, что подчеркивает субъективность данного понятия.