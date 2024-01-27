Развеян один популярный миф о слежке через смартфон

Слежка через датчик освещённости смартфона принципиально невозможна, заверил преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.
В последнее время интернет заполонили утверждения о том, что злоумышленник может следить за хозяином смартфона при помощи датчика освещённости, которым оснащён гаджет.
Датчик падающего света предназначен прежде всего для автоматической регулировки яркости экрана, объяснил Шутов агентству "Прайм".
"Датчик освещённости разработан для выполнения простых задач и не имеет технической возможности для слежки за владельцем смартфона", — заключил он.
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