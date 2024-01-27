Развеян один популярный миф о слежке через смартфон

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Эксперт Шутов: слежка через датчик освещённости смартфона невозможна

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Наука » Технологии

Слежка через датчик освещённости смартфона принципиально невозможна, заверил преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.

Эксперт Шутов: слежка через датчик освещённости смартфона невозможна
Фото: РИА Новости by Владимир Песня

В последнее время интернет заполонили утверждения о том, что злоумышленник может следить за хозяином смартфона при помощи датчика освещённости, которым оснащён гаджет.

Датчик падающего света предназначен прежде всего для автоматической регулировки яркости экрана, объяснил Шутов агентству "Прайм".

"Датчик освещённости разработан для выполнения простых задач и не имеет технической возможности для слежки за владельцем смартфона", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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