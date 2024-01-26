По этой причине с каждым годом мы видим всё меньше звёзд на небе

Ученые назвали причину уменьшения количества видимых на небе звёзд

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное международной командой Центра исследований наземной, ночной оптической и инфракрасной астрономии (NOIRLab), выявило ускоренное исчезновение звезд с небосвода из-за роста светового загрязнения.

Фото: Openverse by Kiwi Tom is licensed under CC BY 2.0

Результаты этого исследования, опубликованные в журнале Science, основаны на анализе более 50 тысяч наблюдений, собранных с 2011 по 2022 годы с помощью программы "Глобус ночью". Эта программа позволяла участникам из различных регионов мира отправлять данные о видимости звезд прямо с помощью веб-приложения.

Результаты исследования показали, что скорость исчезновения звезд с небосвода значительно превышает предыдущие оценки, сделанные на основе данных космических спутников. В особенности быстрое увеличение светового загрязнения наблюдается в странах с быстроразвивающейся инфраструктурой и распространением искусственного освещения.

Исследование также подчеркнуло ограничения методов оценки светового загрязнения с использованием только данных спутников. Спутники не могут полностью учесть свет, излучаемый горизонтально, такой как свет от окон и вывесок, который вносит значительный вклад в общую яркость небосвода на поверхности планеты. Поэтому новые оценки светового загрязнения превышают предыдущие, указывая на годовой прирост яркости неба на уровне 9,6%, в то время как ранее считалось, что этот прирост составляет всего 2%, сообщает "EurekAlert!".

Важно отметить, что световое загрязнение не только влияет на качество астрономических наблюдений и эстетическую привлекательность ночного неба, но также имеет серьезные последствия для биологических ритмов и здоровья живых существ, нарушая естественные циклы от солнечного света к звездному.