Этот привычный для женщин прибор кроет в себе смертельную опасность

Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего, обнаружило потенциальную опасность ультрафиолетовых сушилок для ногтей, часто используемых в салонах маникюра.
Ученые обратили внимание на случаи рака кожи пальцев у участниц конкурсов красоты и предположили связь с частотой использования таких устройств.
Исследование показало, что ультрафиолетовое излучение сушилок приводит к гибели клеток кожи и может вызвать повреждение ДНК, что в свою очередь может привести к мутациям. Подобные мутации наблюдаются у пациентов с раком кожи и меланомой, сообщает Science Daily.
Ученые подчеркивают необходимость проведения долгосрочных эпидемиологических исследований для оценки риска развития рака при использовании сушилок. Однако уже сейчас они утверждают, что вредные последствия ультрафиолетовых сушилок очевидны.
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