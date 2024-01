Этот привычный для женщин прибор кроет в себе смертельную опасность

Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего, обнаружило потенциальную опасность ультрафиолетовых сушилок для ногтей, часто используемых в салонах маникюра.

Фото: Openverse by Jacobs School of Engineering is licensed under CC BY 2.0