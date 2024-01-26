Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прическа "я только что из постели" — самый быстрый способ для утренней укладки волос
Вкуснейший картофель в духовке
Автоэксперт Пархомчук развеял мифы про автомобильные покрышки
Хуситы заявили о попадании ракетой в британский супертанкер
Россияне бронируют санатории Кавказских Минеральных Вод за год до поездки
Губернатор Техаса заявил, что готов к конфликту с федеральными властями
Автоэксперт Кондрашов назвал три признака, говорящих о попытке угона автомобиля
Марокко посетили рекордные 14,5 миллиона туристов в 2023 году
Ни в коем случае не сажайте собаку в доме на цепь: стресс будет обеспечен всем
Этот привычный для женщин прибор кроет в себе смертельную опасность

Ученые обнаружили опасность сушилок для ногтей

0:52
Наука

Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего, обнаружило потенциальную опасность ультрафиолетовых сушилок для ногтей, часто используемых в салонах маникюра.

Ученые обнаружили опасность сушилок для ногтей
Фото: Openverse by Jacobs School of Engineering is licensed under CC BY 2.0

Ученые обратили внимание на случаи рака кожи пальцев у участниц конкурсов красоты и предположили связь с частотой использования таких устройств.

Исследование показало, что ультрафиолетовое излучение сушилок приводит к гибели клеток кожи и может вызвать повреждение ДНК, что в свою очередь может привести к мутациям. Подобные мутации наблюдаются у пациентов с раком кожи и меланомой, сообщает Science Daily.

Ученые подчеркивают необходимость проведения долгосрочных эпидемиологических исследований для оценки риска развития рака при использовании сушилок. Однако уже сейчас они утверждают, что вредные последствия ультрафиолетовых сушилок очевидны.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Уникальный финский порт остался без клиентов. И здесь тоже "рука Москвы"
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рынку жилья в России предрекли крах
Как замотивировать свой организм для фитнеса и физкультуры Дмитрий Плотников Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе
Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Последние материалы
Как замотивировать свой организм для фитнеса и физкультуры
Автоэксперт Кондрашов назвал три признака, говорящих о попытке угона автомобиля
Марокко посетили рекордные 14,5 миллиона туристов в 2023 году
Ни в коем случае не сажайте собаку в доме на цепь: стресс будет обеспечен всем
Ученые обнаружили изменения направления ядра Земли каждые 35 лет
Что делать, если оттенок тонального крема не подошел — лайфхак, который поможет решить проблему
Арахамия призвал Зеленского рассекретить потери ВСУ
Три очаровательных цветка, которые будут цвести даже на прохладном балконе
Эксперт предупредил о недопустимости несогласованной с УК замены батарей
Гендиректор Испанского антидопингового агентства уволен на фоне допинг-скандала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников