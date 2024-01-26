Этот привычный для женщин прибор кроет в себе смертельную опасность

Ученые обнаружили опасность сушилок для ногтей

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего, обнаружило потенциальную опасность ультрафиолетовых сушилок для ногтей, часто используемых в салонах маникюра.

Фото: Openverse by Jacobs School of Engineering is licensed under CC BY 2.0

Ученые обратили внимание на случаи рака кожи пальцев у участниц конкурсов красоты и предположили связь с частотой использования таких устройств.

Исследование показало, что ультрафиолетовое излучение сушилок приводит к гибели клеток кожи и может вызвать повреждение ДНК, что в свою очередь может привести к мутациям. Подобные мутации наблюдаются у пациентов с раком кожи и меланомой, сообщает Science Daily.

Ученые подчеркивают необходимость проведения долгосрочных эпидемиологических исследований для оценки риска развития рака при использовании сушилок. Однако уже сейчас они утверждают, что вредные последствия ультрафиолетовых сушилок очевидны.