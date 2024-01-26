Ядро Земли меняет направление каждые 35 лет: названы последствия для природы

Ученые обнаружили изменения направления ядра Земли каждые 35 лет

Группа геофизиков из Пекинского университета опубликовала в журнале Nature Geoscience результаты своего исследования, в котором они рассматривают изменения, происходящие во вращении внутреннего твердого ядра Земли.

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Согласно данным, полученным начиная с 1990-х годов, в 2009 году было отмечено временное прекращение вращения внутреннего ядра относительно мантии и коры планеты. Это означает, что ядро начало постепенно вращаться в противоположную сторону.

Исследование показало, что такие смены направления вращения ядра происходят примерно каждые 35 лет, образуя цикл продолжительностью около 70 лет. Несмотря на то что эти изменения не оказывают существенного воздействия на живые организмы на поверхности Земли, они могут влиять на другие аспекты планеты. Например, ученые полагают, что такие колебания могут влиять на продолжительность земных суток и поведение магнитного поля Земли, которые также подвержены изменениям с примерно тем же периодом в 60-70 лет, сообщает "Вокруг Света".

Эти результаты являются важным шагом в понимании внутренних процессов Земли и их влияния на окружающую среду.