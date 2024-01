Ядро Земли меняет направление каждые 35 лет: названы последствия для природы

Группа геофизиков из Пекинского университета опубликовала в журнале Nature Geoscience результаты своего исследования, в котором они рассматривают изменения, происходящие во вращении внутреннего твердого ядра Земли.

Фото: Openverse by Kevin M. Gill is licensed under CC BY 2.0