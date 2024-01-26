Память способна на многое: ученые открыли феноменальные возможности людей

Назван удивительный потенциал человеческой памяти

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Гарвардской медицинской школы провели исследование, показав, что люди обладают не только способностью распознавать объекты, но и запоминать их местоположение и время их последнего видения.

Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Эксперимент показал, что большинство участников могли точно указать местоположение более 100 объектов с высокой точностью. Они также смогли с высокой точностью определить время последнего видения объекта. Эти результаты свидетельствуют о существовании массивной пространственной и временной памяти у людей.

Это исследование также контрастирует общепринятое мнение о нашей памяти по сравнению с животными, показывая, что у человека есть значительный потенциал для пространственного и временного запоминания. Ученые утверждают, что для улучшения памяти важно ее активное использование, сообщает Science Daily.

Хирург Джереми Вульф из Гарвардской медицинской школы отмечает, что у людей есть возможность запоминать большое количество объектов с хорошей, если не идеальной, точностью в пространстве и времени.

Авторы исследования планируют провести дополнительные эксперименты для определения верхних пределов массивной памяти, а также выяснить, зависит ли эта память от таких факторов, как пол.