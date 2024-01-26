"Болезнь старых" у молодых людей: стресс убивает этот орган каждый день

Исследование, проведенное специалистами из Калифорнийского университета в Ирвине, выявило, что повторяющийся стресс может вызвать изменения в сетчатке глаз, аналогичные тем, которые возникают при естественном старении.
Регулярные нервные переживания приводят к скачкам внутриглазного давления (DUL), что ведет к ухудшению зрения, атрофии зрительного нерва и развитию глаукомы.
Различные стрессовые факторы, включая перенапряжение нервной системы и гипертонию, считаются основными причинами повышения внутриглазного давления, что может привести к развитию глаукомы. Глаукому обычно ассоциируют с пожилыми людьми, но исследование показало, что молодые организмы также подвержены негативным последствиям повышения внутриглазного давления из-за стресса, сообщает Scitechdaily.com.
Эксперимент на мышах продемонстрировал, что повышение внутриглазного давления вызывает активацию генов, отвечающих за реакцию на стресс, а также пути воспаления и клеточной гибели, что схоже с реакцией сетчатки у стареющих организмов.
Открытие подчеркивает важность ранней диагностики глазных заболеваний, так как повышение внутриглазного давления может быть сигналом возможных изменений в сетчатке, даже у молодых людей.
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